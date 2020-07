Novi Flight Simulator (tudi) na desetih DVDjih

Nameščanje iz fizičnih nosilcev, kot kaže, še ni umrlo. Vajeni smo sicer, da si igre ob namestitvi (denimo iz Steama) na lokalni računalnik prenesejo po nekaj deset gigabajtov podatkov, vendar lahko to traja ure in ure, če je naš internetni priključek počasen. Microsoft bo poskrbel tudi za take reveže.

Desetletja so minila, odkar smo Microsoftove programe (in operacijske sisteme) nameščali iz kupčka sivih disket (na katere je šlo 1,44 MB (megabajtov) podatkov), 18. avgusta, ko bo izšel novi Flight Simulator, bomo to lahko počeli iz DVDjev. Desetih dvoslojnih DVDjev, če smo natančni, kar znese okoli 85 GB. V Evropi bo igro distribuiralo podjetje Aerosoft, ki bo DVDjem priložilo tudi debel priročnik, vse skupaj pa bo zapakirano v veliko škatlo. Kot v starih časih.

Le grafika v novem Flight Simulatorju bo vse prej kot »stara«. Poglejte si:

TYqJALPVn0Y