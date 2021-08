Objavljeno: 16.8.2021 11:30

Novi Debian 11 s pet let podpore

Na voljo je že enajsta različica Linux distribucije Debian, gre za različico, ki bo podprta naslednjih pet let, neformalno ime te različice je "Bullseye".

V uporabi je Linux jedro različice 5.10, distribucija pa ponuja skoraj 60.000 programskih paketov, od tega je dobrih 11.000 povsem novih, čez 9.000 paketov je bilo odstranjenih, več kot 40.000 pa posodobljenih. Podprtih je osem različnih procesorskih arhitektur, poleg klasičnih 32 in 64 bitnih Intelovih in AMDjevih procesorjev še vrsto arhitektur ARM, arhitekture MIPS, PowerPC in IBM System z. Zapiski ob objavi so na voljo na njihovi spletni strani, prav tako povezave za prenos sistema. Debian je sicer zasnova za številne druge distribucije, denimo Ubuntu in Raspbian.