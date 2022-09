Novi Applov procesor le malenkost hitrejši od predhodnika

Applov iPhone 14 Pro Max naj bi bil po prvih hitrostnih preizkusih le okoli 9% hitrejši pri eno-jedrnih opravilih kot njegov predhodnik.

Apple je pred dnevi predstavil nove telefone iPhone, sedaj pa so se v spletu pojavili prvi rezultati hitrostnih preizkusov GeekBench. Pri tem naj bi novi procesor A16 dosegel rezultat 1879 pri preizkusu enega jedra ter 4664 pri preizkusu vseh jeder, medtem ko doseže lanski A15 (v telefonu iPhone 13 Pro Max) rezultat 1725 in 4848. Povedano drugače je novi procesor, izdelan v 4 nm tehnologiji, le malenkost hitrejši od predhodnega (ta je izdelan v tehnologiji 5 nm). Je pa potrebno poudariti, da naj bi pri Applu tokrat dali prednost varčnejšem delovanju, novi procesor naj bi bil ob višji zmogljivosti vseeno varčnejši od svojega predhodnika. Še vedno pa Apple vztraja pri razmeroma majhni količini pomnilnika, le 6 GB, medtem ko so zmogljivejši telefoni Android že pri 12 GB.