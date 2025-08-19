Objavljeno: 19.8.2025 10:30

Novi Android bo Cimetova rolica

Google ostaja zvest svoji interni tradiciji poimenovanja različic operacijskega sistema Android po sladicah.

Čeprav je spletni velikan z verzijo 9 (Pie) javno prenehal s poimenovanjem Androida po sladicah, je sedemnajsta različica Googlovega mobilnega operacijskega sistema interno znana pod imenom Cinnamon Bun. Cimetova rolica, ki bo nasledila Baklavo (Android 16), je trenutno na eksperimentalni ravni (API 37.0), kodno ime pa bo sčasoma umaknjeno iz stabilnih izdaj. Čeprav je večina pozornosti trenutno usmerjena v skorajšnji prihod Androida 16, se za Android 17 že pričakujejo izboljšave na področju optimizacije zaslonov za tablice in prepogljive telefone, varnosti, zasebnosti in zmogljivosti, pa tudi globlja integracija umetne inteligence v operacijski sistem.

Android 16 bo med drugim uvedel USB zaščitni način, ki omejuje hitro polnjenje ob morebitnih tveganjih, kar kaže Googlov poudarek na varnosti, Android 17 pa bo gradil na teh temeljih, z dodatnimi inovacijami, ki naj bi uporabnikom ponudile še bolj tekočo in varno izkušnjo. Čeprav javno imena sladic ne bomo videli, Cinnamon Bun ostaja zabaven opomnik na Googlov igrivi pristop v ozadju razvoja.