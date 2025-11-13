Novega iPhone Air še dolgo ne bo

Apple je spremenil načrte in prihodnje leto ne bo izdal nove generacije iPhona Air, sporočajo viri iz podjetja. Po najbolj optimističnem scenariju bi lahko novega izdali jeseni 2027. Razlog je zelo slaba prodaja aktualnega modela, ki so ga izdali septembra letos.

Da kupci niso navdušeni nad njim, je Apple ugotovil že kmalu po izidu, o čemer smo že pisali. Čeprav je novi iPhone Air s 165 grami in petimi milimetri debeline čudo tehnike, njegova prodaja ne navdušuje. Njegovo proizvodnjo so že zmanjšali, šibke prodaje pa ne gre pripisati splošnim razmeram na trgu, saj se njegova večja bratca iPhone 17 Pro in iPhone 17 prodajata odlično.

Kupci očitno tankosti ne vrednotijo tako visoko, kot si je Apple predstavljal. Novi iPhone Air je le 100 dolarjev cenejši od iPhona 17 Pro, ki ima precej boljšo kamero in bistveno večjo avtonomijo.

Prihodnje leto bo Apple očitno izdal le iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max in prepogljivi model, medtem ko bosta iPhone 18 in iPhone 18E na voljo leta 2027. Tedaj se bržkone obeta tudi novi iPhone Air.