Nove zverine iz Nvidie

Nvidia je včeraj predstavila nove grafične kartice za delovne postaje in novo kartico za strežnike. V delovne postaje bomo lahko posadili RTX 4000, 4500 ali 5000, za strežnike pa so namenili L40S. Novinke niso poceni.

RTX 4000 je osnovni model, ki ima čip AD104, 20 GB pomnilnika, takt 2,2 GHz in 6144 jeder CUDA. Kartica ima priporočeno maloprodajno ceno 1250 dolarjev, zmore pa 26,7 TFLOPS. Stopničko više najdemo dvakrat dražjo RTX 4500, ki ima 24 GB pomnilnika in že 7680 jeder, kar omogoča 39,6 TFLOPS. Najdražja je RTX 5000 za 4000 dolarjev, ki ima 32 GB pomnilnika, čip AD102 in z 12.800 jedri CUDA 65,3 TFLOPS (vse v natančnosti FP32). Ta je tudi edina, ki je že dostopna, medtem ko bosta šibkejša modela sledila jeseni.

V drugi ligi je L40S, katere cene sploh še ne poznamo. Primerljiva bo z RTX 6000 ADA, saj zmore okoli 91,6 TFLOPS. Najprej jo bodo uporabili v Nvidiinih strežnikih OVX, ki se uporabljajo za trening in razvoj umetne inteligence, sčasoma pa bodo tudi drugod.