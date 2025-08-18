Objavljeno: 18.8.2025 10:00

Nove vrste dron

Podjetje Insta360 je predstavilo povsem nov koncept drona Antigravity A1, ki združuje 360-stopinjsko snemanje in FPV-letenje.

Komplet vključuje popolno opremo za pilotiranje in zajem posnetkov. V njem so dron, OLED Vision očala ter nadzorni plošček Grip. Dron je opremljen z dvema ultra širokokotnima kamerama, ki snemata v ločljivosti 8K, končni posnetek pa s pomočjo algoritmov odstrani dron iz kadra. Pilotiranje je zasnovano intuitivno, očala prikazujejo 360-stopinjski prenos slike, pilot pa lahko z rokami usmerja let z uporabo prostoročnega nadzora Freemotion. Posnetke je nato mogoče v postprodukciji poljubno kadrirati, kar zagotavlja, da kameri ne uide noben trenutek. Gre za zanimiv nov produktni segment za Insta360, ki sicer slovi po akcijskih in 360-stopinjskih kamerah.

Cena in datum uradne predstavitve drona zaenkrat še nista znana, a Antigravity A1 obeta svež pristop k snemanju iz zraka, namenjen tako ustvarjalcem vsebin kot tudi ljubiteljskim pilotom.