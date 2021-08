Objavljeno: 3.8.2021 13:56

Nove podrobnosti o prihajajočih Pixel 6 in Pixel 6 Pro

Pri Googlu so objavili nekaj novih informacij o prihajajočih telefonih Pixel 6 in Pixel 6 Pro.

Največja novost je prehod na Googlov lastni procesor, imenovan Tensor. Podobno, kot je pred leti Apple prešel na lastno razvite procesorje, se tega loteva tudi Google. Ti procesorji sicer še vedno temeljijo na arhitekturi ARM in še vedno jih bodo proizvajala tretja podjetja (denimo TSMC, ki proizvaja tudi Applove procesorje).

Podrobnosti o procesorji sicer še niso predstavili, povedali so le, da vključuje mnogo prilagoditev za poganjanje aplikacij umetne inteligence – denimo za obdelavo fotografij. Novi bo tudi namenski varnostni čip, imenovan Titan M2, med drugim bo hranil tudi prstne odtise, prebrane z čitalcem, nameščenim pod prednjim zaslonom.

Večina uporabnikov bo sicer bolj opazila novo oblikovanje telefonov. Izstopa predvsem zadnja stranica, kjer je po novem dvignjen kvadrat, ki se razteza čez celo širino ohišja. V njem so fotoaparati in njihova tipala, med drugimi tudi objektiv z optičnim štiri-kratnim zumom (kar sicer ni ravno presežek, vsaj v primerjavi s Samsungom in Huaweijem). Model Pixel 6 Pro bo imel 6,7 palčni zaslon z osveževalno frekvenco 120 Hz, cenejši Pixel 6 pa 6,4 palčni zaslon s frekvenco 90 Hz.

Na novih telefonih bo seveda prihajajoči Android 12, ta prinaša večjo prevetritev uporabniškega vmesnika, vključno z novimi temami in animacijami.

Telefona bosta na voljo jeseni, cene zaenkrat še niso znane, v spletu se pojavljajo ugibanja, da se bodo cene začele okoli tisoč evrov.