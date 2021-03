Nove MacBooke smo lahko trajno uničili, če smo jih priklopili na nepodprto priklopno postajo USB-C

Že pred nekaj meseci so uporabniki na Redditu poročali o priklopnih postajah USB-C, ki so trajno uničile njihove nove MacBooke s procesorjem M1 (ARM). Najnovejša nadgradnja MacOS Big Sur to težavo odpravlja.

Kot kaže, je težava nastopala v povezavi z nekaterimi priklopnimi postajami USB-C, ki so prenosniku dovajale tudi električno energijo, vendar očitno »preveč«, oz. tako, da so MacBooke uničile. Primer take razdelilne naprave, ki se še danes prodaja v Applovi trgovini, o kateri je poročal uporabnik Reddita, je tukaj. MacBook je po priklopu postal popolnoma neodziven, delovala ni nobena lučka ali ventilator, prenosnik je »umrl«.

Zanimivo je, da je Apple težavo odpravil kar z nadgradnjo operacijskega sistema, kar kaže na to, kako globoka je pri Applu povezava med operacijskim sistemom in strojno opremo. Nadgradnja na macOS 11.2.2 je vsekakor priporočljiva.