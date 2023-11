Nove investicije podjetij bodo podprle rast IT v Evropi

Po najnovejših podatkih Gartnerja naj bi poraba IT v Evropi do konca leta 2023 dosegla 1 bilijon dolarjev, v naslednjem letu pa se bo povečala za 9,3 odstotka, kar je precej več od letošnje rasti 5,5 odstotkov. Evropska poraba za IT leta 2024 bo dosegla 1,1 bilijona dolarjev, predvsem na račun naložb v programsko opremo in storitve IT.

V naslednjem letu je moč pričakovati rahel zasuk v povpraševanju po napravah, vključno s prenosniki, namiznimi računalniki, telefoni in tablicami. Ta v Evropi vpada že vrsto let. Leta 2022 so investicije v uporabniško opremo padle za 13,3 odstotka, v letošnjem letu naj bi bil padec bil okoli 14,3 odstotka, prihodnje leto pa se pričakuje skromna rast v višini 4,6 odstotka.

Rast tehnološke industrije je zato prepuščena poslovnim investicijami v IT, čeprav Evropa v tem pogledu nekoliko zaostaja za ZDA. Kljub temu ostaja poraba za tehnologijo v Evropi relativno odporna na recesijo, ne glede na zaskrbljujoče podatke o BDP po celini.

Storitve IT naj bi prihodnje leto zabeležile skoraj 12-odstotno rast in dosegle 427 milijard dolarjev. Programska oprema bo vodilna kategorija pri rast vlaganj v letu 2024 in bi dosegla 242 milijard dolarjev.