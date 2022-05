Nova zakonodaja za boj proti spolni zlorabi otrok na spletu bo načela tajnost komunikacij

Evropska komisija je ta teden predstavila predlog nove evropske zakonodaje za preprečevanje spolne zlorabe otrok na spletu, s katero se želijo boriti proti razširjenemu problemu, saj je bilo samo v letu 2021 na splet priobčenih 85 milijonov slik in videoposnetkov spolne zlorabe otrok. A zakonodaja bi močno načela tajnost pisem in občil ter domala onemogočila uporabo šifriranja od pošiljatelja do prejemnika (end-to-end encryption), opozarjajo strokovnjaki za zasebnost.

Komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je ob predstavitvi zakonodaje pojasnila, da podjetja, ki nudijo platforme za komuniciranje in objavljanje, niso uspela uvesti mehanizmov za zaščito otrok in preprečitev širjenja nezakonitih vsebin. Zaradi tega je bila nujna intervencija zakonodajalca, dodaja.

Nova zakonodaja, ki je še vedno le predlog, saj jo morajo potrditi v parlamentu, bi podjetja prisilila, da aktivno iščejo in zaznavajo tako nezakonito vsebino kakor poizkuse nagovarjanja otrok. To bi veljalo za različne kanale, torej tudi za hitra sporočila, na spletne storitve naložene datoteke in družbena omrežja. Podjetja bi morala uvesti oceno tveganosti, da se bo platforma uporabljala za širjenje teh vsebin glede na trenutne ukrepe, potem pa bi jim sodišča lahko naložila okrepitev ukrepov.

To pa predstavlja težave za delovanje storitev s šifriranjem od pošiljatelja do prejemnika, kamor sodijo tudi platforme za komuniciranje WhatsApp, Signal, iMessage ipd. V predlogu zakonodaje sicer ne piše, da bi morala podjetja oslabiti te algoritme, a po drugi strani bi morale komunikacijo preverjati – kako bi to izvedli, ni jasno.

V ZDA že obstaja nacionalno središče NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), ki ima baze več milijonov nezakonitih posnetkov skupaj z njihovimi zgoščenimi vrednostmi. Ponudniki vsebine primerjajo s temi podatki. V Evropi bi sedaj vzpostavili podoben center s sorodnimi zadolžitvami. A če lahko na tak način zaznajo posnetke, lahko nagovarjanje (grooming) preprečijo le z aktivnim nadzorom komunikacije med ljudmi. Ali bi dejansko morali brati vsebino, ali pa bi šlo kako drugače, morda z analizo metapodatkov, prometnih podatkov in umetno inteligenco, še ni jasno.

Evropska komisija v predlogu zakonodaje utemeljuje uvedbo naslednjih pravil: obvezno oceno tveganja in ukrepov za zmanjšanje tveganj, ciljno usmerjene obveznosti odkrivanja, ki temeljijo na odredbi za odkrivanje, močne zaščitne ukrepe za odkrivanje, jasne obveznosti glede prijavljanja, učinkovito odstranjevanje, zmanjšanje izpostavljenosti pridobivanju otrok za spolne namene in trdne nadzorne mehanizme in pravna sredstva.

Evropska komisija