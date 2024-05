Objavljeno: 10.5.2024 10:00

Nova vrsta napadov: ponarejanje telefonskih številk otrok vodilnih uslužbencev

Zlasti v tujini se je začela širiti nova verzija hekerskih napadov oziroma poizkusov vdorov, ki še bolj igra na psihološke strune kot doslej. Že sedaj je večina napadov uspešna zaradi človeškega faktorja pri tarčah, zato zlikovci razmišljajo, kako jih še bolj okrepiti. Zadnja moda je izraba telefonskih številk otrok vodilnih v podjetjih.

Seveda jim ne ukradejo telefonov niti ne ugrabijo otrok, temveč preprosto sklonirajo njihove kartice SIM ali pa ne potrebujejo niti tega, temveč zgolj ponaredijo polje s številko kličočega. To ni preveč težko, o čemer smo že pisali. Nato s teh številk kličejo zaposlene na odgovornih mestih v podjetjih, ki se seveda močno prestrašijo.

V podjetju Mandiant, ki ga je kupil Google in se ukvarja z varnostnimi analizami, poudarjajo, da so danes razmere za prevare boljše kot v preteklosti. Zlikovci imajo na voljo cel kup načinov za sprejemanje plačil, hkrati pa imajo računalniški sistemi ogromno podatkov, ki jih je enostavno zašifrirati in s tem izsiljevati za plačilo odkupnine.

Napadalci se počasi preusmerjajo z napadov na podjetja na napade na posameznike. Tarče tako niso več le stranke podjetja, temveč zaposleni in njihovi družinski člani. Videli smo že najrazličnejše taktike, denimo preusmerjanje reševalnih vozil, manipulacije z elektronskimi recepti, objavljanje osebnih podatkov in posnetkov itd.

The Register