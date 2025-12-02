Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 2.12.2025 05:00 | Teme: linux

Nova verzija Linuxova jedra je tu!

Izšla je nova različica Linuxovega jedra, ki nosi oznako 6.18. Nova verzija prinaša več arhitekturnih sprememb, podporo za novo strojno opreme in nekaj novih funkcionalnosti. Snamemo jo lahko s spletne strani kernel.org oziroma gita, najenostavneje in najvarneje pa je počakati, da jo proizvajalci vključijo v nove distribucije.

Ena večjih novosti je odstranitev podpore za datotečni sistem Bcachefs, ki ga bo odslej moč uporabljati le kot modul DKMS. Jedro 6.18 prinaša tudi gonilnik Rust Binder, posodobitve datotečnega sistema Btrfs in izboljšave v hipervizorju, torej virtualizaciji.

Razvoj se sedaj preusmerja na verzijo 6.19, ki bo izšla februarja. Ali bo 6.18 dobil oznako LTS Kernel Series, torej daljšo podporo, še ni znano. Greg Kroah-Hartman bo to razkril v naslednjih dneh.

