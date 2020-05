Nova statistika odpovedi diskovnih pogonov

Podjetje Backblaze je med bolj znanimi na področju varovanja podatkov v oblaku, ob tem pa na koncu vsakega četrtletja objavijo tudi zanimivo statistiko o tem, kako so jim odpovedovali pogoni različnih velikosti in proizvajalcev.

Iz zapisa na njihovem blogu sledi, da so imeli na koncu prvega četrtletja 2020 nekaj čez 130.000 pogonov v štirih podatkovnih centrih. To je sicer zajetno število, a tudi sami poudarjajo, da tudi to ni dovolj za resno analizo. Vseeno se nam je zdelo zabavno preleteti njihove podatke.

V zadnjem četrtletju so imeli največ odpovedi pri pogonih podjetja Seagate – tu je upoštevano tudi skupno število pogonov in število dni, ko so diski v uporabi. Najbolje so se odnesli pogoni HGST (Hitachi Global Storage Technologies), ki je sicer v lasti domačim uporabnikom bolj znanega Western Digital. Med zanimivostmi velja omeniti, da so nekoč kupovali predvsem pogone, namenjene domačim uporabnikom, saj so bili (po njihovih besedah) povsem dovolj kakovostni tudi za zahtevno strežniško rabo (sploh ob upoštevanju nižjih cen). A v zadnjem letu so prešli na pogone, namenjene podjetjem oziroma podatkovnim centrom, saj so sicer naleteli na težavo pri dobavljivosti dovolj velikega števila pogonov.

Vsekakor priporočamo objavo na njihovem blogu, pa tudi zapis o tem, kako kupujejo pogone.