Objavljeno: 4.11.2025 08:00

Nova Siri bo uporabljala Googlovo umetno inteligenco

Apple bo ob naslednji večji posodobitvi mobilnega operacijskega sistema iOS predstavil novo digitalno pomočnico Siri.

Bloomberg poroča, da bo nova SIri delovala prek treh glavnih komponent, načrtovalca poizvedb, iskalnika znanja in dostavljavca povzetkov, pri čemer bo ključno vlogo v ozadju odigral Google Gemini. Čeprav bo Siri še vedno delovala prek Applove infrastrukture (imenovane Private Cloud Compute) in ohranila strogo zasebnost uporabniških podatkov, bo velik del njenih novih zmožnosti temeljil na Googlovi tehnologiji umetne inteligence. Slednja vključuje razumevanje splošnega znanja, iskanje po uporabniških vsebinah ter povzemanje informacij. Apple bo s tovrstnim pristopom skušal nadoknaditi zaostanek pri razvoju lastnih velikih jezikovnih modelov (LLM), ne da bi moral to javno priznati. Googlova vloga bo tako ostala v ozadju, saj bo nova Siri še vedno predstavljena kot Applova rešitev, s prepoznavnim vmesnikom in brez omembe sodelovanja z Googlom.

Gre za pragmatično odločitev, podobno Samsungovi, ki se je pri zmožnostih Galaxy AI prav tako naslonil na Googlovo tehnologijo Gemini. Apple z njo cilja na uporabniško izkušnjo, ki bo končno zadovoljila pričakovanja glede zmogljive in pametne Siri, ne glede na to, kdo jo poganja v ozadju.