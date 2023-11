Nova politika spletne videoteke YouTube prinesla rezultate

Blokiranje blokiranja oglasov spletišča YouTube je privedlo do rekordnega števila odstranitev tovrstnih pripomočkov.

Po nekaj mesecih testiranja je YouTube začel v polni meri blokirati uporabo pripomočkov za preskakovanje oglasov, kar je privedlo do vala odstranitev teh razširitev. Po poročanju revije Wired, ki je pridobila številke od različnih podjetij s področja blokiranja oglasov, je nova politika Googlovega spletišča kriva za stotisoče odstranitev programov za blokiranje oglasov v mesecu oktobru. Eno od podjetij za blokiranje oglasov, Ghostery, je razkrilo, da je 90 odstotkov uporabnikov, ki so izpolnili anketo ob odstranitvi njihovega pripomočka, kot razlog za početje navedlo spremembe na spletišču YouTube. So pa istočasno opazili porast uporabe programskega pripomočka Ghostery na spletnem brskalniku Microsoft Edge, ki se je povečala za več kot 30 odstotkov, ko se je razvedelo, da zamenjava brskalnika vsaj začasno prelisiči algoritem spletišča YouTube.