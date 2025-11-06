Objavljeno: 6.11.2025 18:00

Nova Muskova zamisel

Elon Musk je znova presenetil z drzno vizijo, po kateri želi napolniti Zemljino orbito s sateliti, ki bi zbirali energijo Sonca in tako pomagali rešiti podnebne spremembe.

Po tem, ko je nedavno predstavil idejo o satelitskih podatkovnih centrih Starlink, je Musk na omrežju X razkril še ambicioznejši načrt, satelite, ki bi zajemali sončno energijo in jo pretvarjali v elektriko, s čimer bi lahko nadomestili večje število jedrskih elektrarn. Po njegovih besedah bi lahko SpaceX s pomočjo rakete Starship v štirih do petih letih v orbito dostavil dovolj satelitov, da bi proizvajali 100 gigavatov elektrike na leto, kar je primerljivo z zmogljivostjo približno sto jedrskih elektrarn.

Musk je šel še dlje in zapisal, da bi sateliti, če bi jih nekoč izstreljevali z lunarne baze, lahko dosegli 100 teravatov letne proizvodnje. Ti umetno inteligentni sateliti, ki bi jih poganjala sončna energija, bi po njegovih besedah ustvarjali nadzorovano senco nad Zemljo, s čimer bi uravnavali temperaturo planeta in tako preprečili globalno segrevanje. Ideja temelji na konceptu Kardaševe lestvice, po kateri bi človeštvo z doseganjem civilizacije tipa II obvladovalo celotno energijo, ki jo oddaja Sonce, morda celo s konstrukcijo, podobno Dysonovi sferi, znani iz znanstvene fantastike. Čeprav se celotna zamisel sliši kot znanstvena fantastika, Musk meni, da je to naslednji logični korak za človeštvo.

SpaceX ima trenutno že več kot 8.000 satelitov Starlink v orbiti, vendar želi to število še močno povečati, kar bi bil prvi korak na poti k Muskovemu vesoljskemu energetskemu imperiju.