Objavljeno: 10.7.2023

Nova Monitorjeva aplikacija

Drage bralke in dragi bralci, po več mesecih dela - programiranja, oblikovanja, povezovanja različnih baz podatkov in predvsem pogajanj z Applom – je danes v trgovinah App Store in Play Store končno objavljena naša nova aplikacija, namenjena branju Monitorja preko mobilnih telefonov in tablic.

V primerjavi z obstoječo predstavlja velik korak naprej. Podpira namreč tako branje v načinu PDF, torej Monitorja v obliki slik, kot tudi v obliki besedila. S pritiskom ali klikom na članek se bo zdaj prikazalo dejansko besedilo in ne le povečana slika članka, kar bo izboljšalo bralno izkušnjo. Vsak si bo lahko ob tem lahko prilagodil velikost in stil pisave, barvo ozadja in podobno.

Nova aplikacija je tudi veliko bolj zanesljiva od obstoječe, podpira branje brez povezave v internet, torej shranjevanje posameznih številk Monitorja, podpira tudi branje v ležečem položaju ("landscape"), kar je uporabno za branje na tablici. Na voljo je tudi iskanje po arhivu, zaenkrat za zadnje dve leti.

Prijava v aplikacijo je možna vsem naročnikom na Spletni Monitor, torej z obstoječim uporabniškim imenom in geslom, kot ga imate za dostop do naših spletnih strani.

Obstoječa aplikacija se bo samodejno nadgradila, če je še nimate, pa za vsak primer še neposredni povezavi:

Na voljo je tudi spletna različica, ki je dostopna na revija.monitor.si.

Vabljeni k branju in že vnaprej opravičilo za nekaj preostalih slabih/napačnih prevodov v različici za Apple. Popravili jih bomo kar najhitreje.

Uredništvo Monitorja