Nova generacija strežnikov s procesorji Xeon

Intel je predstavil četrto generacijo procesorjev Xeon z delovnim imenom Sapphire Rapids, nakar je večina proizvajalcev strežnikov predstavila nove modele računalnikov, ki so primerni za najmanjše do največje podatkovne centre.

Novi Xeon G4 je precejšen korak naprej v primerjavi z dosedanjimi modeli. Po eni strani prinaša večje število jeder, na voljo so modeli s tja do 60 jedri, po drugi pa v prvič vsebuje posebna jedra, ki so namenjena za hitre računske naloge, predvsem kar se tiče stojnega učenja in umetne inteligence.

Na ta način za tovrstne naloge ne potrebujemo posebnih strežnikov ali procesorskih kartic (GPU), temveč lahko tovrstna bremena procesiramo na “standardnih strežnikih”. To se bo še posebej poznalo pri najmanjših strežnikih, ki so namenjeni za rabo na računalniškemu robu, ki bodo lahko odslej programsko opremo za umetno inteligenco procesirali lokalno in precej ceneje kot doslej.

Xeon prinaša s sabo tudi nekatere druge zmogljivejše tehnologije, kot so podpora za pomnilnike DDR5, vodila PCI Express 5 in upravljanje s pomnilniki po specifikaciji CXL 1.1. Če vse to združimo, novi procesorji v povprečju nudijo skoraj dvakrat večjo procesno zmogljivost v primerjavi z današnjimi modeli. K temu so zanimive novosti dodali tudi sami proizvajalci strežnikov.

Dell je ob predstavitvi novih procesorjev najavil 13 novih strežnikov PowerEdge, ki segajo od stolpov do vgradnih modelov in izdelkov posebej namenjenih za rabo v oblaku. Novi strežniki prinašajo novo strategijo za hlajenje Dell Smart Flow, ki menda kar za 52% zmanjšuje porabo energije za ventilacijo.

Dell navaja, da strežnik PowerEdge R760 nudi 2,9-krat večjo zmogljivost pri procesiranju algoritmov s področja umetne inteligence, 20% večjo zmogljivost pri izvajanju virtualnih strojev in 50% večjo procesno zmogljivost za bremena sistema SAP. Obstajajo tudi posebni modeli PowerEdge HS5610 in HS5620, ki so namenjeni za rabo v oblaku, premorejo pa prostor za enega ali dva procesorja v ohišju velikosti 1U ali 2U.

Lenovo je predstavil kar 25 novih modelov iz serij ThinkSystem in ThinkAgile, slednji so mišljeni predvsem za rabo v velikih podatkovnih centrih in oblaku. Med njimi velja omeniti model ThinkSystem SR850 V3, ki v ohišju velikosti 2U nudi štiri procesorje, novost pa je tudi sistem za upravljanje infrastrukture Lenovo Infrastructure Solutions V3. Nekateri od novih strežnikov uporabljajo inovativen sistem vodnega hlajenja z imenom Neptune, ki menda za 40% zmanjša porabo energije.

Lenovo ima v ponudbi tudi strežnike ThinkAgile V3 HX, MX in VX, ki so že v naprej pripravljeni za določena okolja in neposredno (avtomatizirano) namestitev v okolje HCI (veliki podatkovni centri). Naročiti jih je mogoče v konfiguracijah za okolja Microsoft, Nutanix in VMware.

HPE je nove procesorje uporabil sprva predvsem v pomnilniških izdelkih iz družine Alletra, ki zamenjujejo dosedanje modele Primera in Nimble. Primer novega modela je Alletra 4110, ki v ohišju velikosti 1U nudi ena ali dva procesorja, tja do 3 TB pomnilnika DDR5 in tja do 307,2 TB pomnilniškega prostora NVMe. Nekoliko večji model Alletra 4120 premore tja do 6 TB RAM in lahko uporablja mešanico pomnilniških enot NVMe, SASin SATA.

Nove strežnike imajo tudi pri družbah Inspur (16 novih modelov) in Supermicro (50 novih modelov), ki imajo podobne značilnosti, kot navedeno zgoraj. Glavni poudarek pri vseh novih modelih je predvsem zmanjšanje porabe energije in s tem operativnih stroškov uporabe strežnikov.