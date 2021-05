Nova generacija strežnikov Lenovo

Lenovo je predstavil novo generacijo strežnikov ThinkSystem, ki je namenjena tako uporabi v podatkovnih centrih, kot tudi na računalniškem robu. Novi strežniki so na voljo v različnih izvedbah, da s tem bolje zadovoljijo specifične načine rabe. Med njimi najdemo modele specializirane za obsežne računske aplikacije (HPC), strežnike, ki so optimizirani za področje strojnega učenja (AI), pa tudi take, ki so namenjeni gostovanju namizja v oblaku (VDI, virtual dekstop infrastructure).

Novi strežniki so zasnovani na tretji generaciji procesorjev Intel Xeon, za večjo prepustnost pa uporabljajo vodilo PCIe Gen4. Modeli, ki opravljajo zahtevnejše naloge (HPC, AI) uporabljajo poseben sistem vodnega hlajenja Lenovo Neptune, ki v četrti generaciji odstranjuje okoli 90% odvečne toplote in zagotavlja stabilnost delovanja pri visokih obremenitvah.

Strežniška omara s tovrstno opremljenimi strežniki ThinkSystem SD650-N V2 tako zmore dovolj procesne zmogljivosti, da se zlahka uvršča med prvih 300 najzmogljivejših računalnikov HPC na svetu. Strežniki SR670 V2 pa imajo vgrajenih do osem enot GPU Nvidia Ampere za specializirane naloge s področja umetne inteligence.

Novi strežniki prinašajo tudi pomembne izboljšave na področju vgrajene varnosti. Novost je podpora za varovanje sistemske programske opreme (firmware), skladne s smernicami NIST SO800-193 Plaform Firmware Resiliency (PFR). V tem primeru strojna oprema vsebuje mehanizme, s katerimi ščiti strežnike pred kibernetskimi napadi, neavtoriziranimi posodobitvami sistemske programske opreme in napakami, ki bi povzročile motnje v delovanju.

Strežniki imajo tudi posebne varnostne procesorje, ki ščitijo pomembne elemente, na primere ključe za šifriranje povezav. Po novem Lenovo na zahtevo razkriva mehanizme za zaščito podatkov, kjer dopuščajo revizije s strani tretjih strani.

Omeniti velja, da je Lenovo nekaj dni pred predstavitvijo strežnikov z novimi Xeoni predstavil tudi nekaj modelov s procesorji AMD EPYC 7003, ki predstavljajo resno konkurenco Xeonom. Novi procesorji so vgrajeni v vstopnih strežnikih (SR635/SR655 in SR645/SR665), pa tudi v zmogljivejših sistemih za bremena HCI in VMware.