Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 4.9.2025 09:15

Nova generacija HDR izkušnje

Na sejmu IFA 2025 je podjetje Dolby predstavilo Dolby Vision 2, novo različico svoje tehnologije za prikaz slike, ki obljublja še boljšo kakovost, inteligentno prilagajanje vsebini in funkcije, ki presegajo klasični HDR.

Dolby Vision 2 prinaša povsem prenovljen slikovni pogon in vrsto funkcij, zasnovanih za sodobne televizorje. V središču nove tehnologije je sistem Content Intelligence, ki z uporabo umetne inteligence skrbi za dinamično prilagajanje slike, ki se spreminja glede na vsebino, prostor in svetlobne pogoje v prostoru. Med ključnimi orodji so Precision Black, ki izboljša vidnost temnih prizorov, Light Sense za zaznavanje ambientne svetlobe ter optimizacije za šport in igre z izboljšano barvno natančnostjo in nadzorom gibanja. Pomembna novost je tudi dvosmerno tonsko preslikavanje (ang. bi-directional tone mapping), ki vrhunskim televizorjem omogoča prikaz svetlejše slike, ostrejših kontrastov in bolj nasičenih barv. Dolby Vision 2 poleg tega uvaja še funkcijo Authentic Motion, prvi kreativno voden sistem za nadzor gibanja, ki naj bi poskrbel za bolj avtentičen filmski občutek gibanja v prizorih.

Nova tehnologija bo na voljo v dveh različicah, Dolby Vision 2 Max za premijske televizorje, ki izkorišča njihov poln procesorski potencial, in običajni Dolby Vision 2, ki bo del srednjega razreda naprav. Prvi televizorji s podporo za Dolby Vision 2 prihajajo iz podjetja Hisense, tehnologijo pa bo podprla tudi francoska pretočna platforma Canal+, ki jo bo uporabljala za filme, serije in prenose športnih dogodkov. Več informacij in morda celo praktične demonstracije novega standarda lahko pričakujemo januarja na sejmu CES v Las Vegasu.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

September 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov