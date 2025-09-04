Objavljeno: 4.9.2025 09:15

Nova generacija HDR izkušnje

Na sejmu IFA 2025 je podjetje Dolby predstavilo Dolby Vision 2, novo različico svoje tehnologije za prikaz slike, ki obljublja še boljšo kakovost, inteligentno prilagajanje vsebini in funkcije, ki presegajo klasični HDR.

Dolby Vision 2 prinaša povsem prenovljen slikovni pogon in vrsto funkcij, zasnovanih za sodobne televizorje. V središču nove tehnologije je sistem Content Intelligence, ki z uporabo umetne inteligence skrbi za dinamično prilagajanje slike, ki se spreminja glede na vsebino, prostor in svetlobne pogoje v prostoru. Med ključnimi orodji so Precision Black, ki izboljša vidnost temnih prizorov, Light Sense za zaznavanje ambientne svetlobe ter optimizacije za šport in igre z izboljšano barvno natančnostjo in nadzorom gibanja. Pomembna novost je tudi dvosmerno tonsko preslikavanje (ang. bi-directional tone mapping), ki vrhunskim televizorjem omogoča prikaz svetlejše slike, ostrejših kontrastov in bolj nasičenih barv. Dolby Vision 2 poleg tega uvaja še funkcijo Authentic Motion, prvi kreativno voden sistem za nadzor gibanja, ki naj bi poskrbel za bolj avtentičen filmski občutek gibanja v prizorih.

Nova tehnologija bo na voljo v dveh različicah, Dolby Vision 2 Max za premijske televizorje, ki izkorišča njihov poln procesorski potencial, in običajni Dolby Vision 2, ki bo del srednjega razreda naprav. Prvi televizorji s podporo za Dolby Vision 2 prihajajo iz podjetja Hisense, tehnologijo pa bo podprla tudi francoska pretočna platforma Canal+, ki jo bo uporabljala za filme, serije in prenose športnih dogodkov. Več informacij in morda celo praktične demonstracije novega standarda lahko pričakujemo januarja na sejmu CES v Las Vegasu.