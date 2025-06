Nova evropska strategija za startupe

Evropska komisija je konec maja 2025 predstavila ambiciozno strategijo "Izberi Evropo za začetek in rast", s katero želi Evropo preoblikovati v privlačno okolje za tehnološke startupe in podjetja v fazi rasti. Namen strategije je zmanjšati birokratske ovire, izboljšati dostop do financiranja ter ustvariti enotno in inovacijam prijazno poslovno okolje v celotni EU.

Ena ključnih pobud je ustanovitev sklada Scaleup Europe Fund, javno-zasebnega investicijskega mehanizma, katerega vrednost naj bi presegla 10 milijard evrov. Ta sklad bo deloval v okviru Evropskega sveta za inovacije (EIC) in bo osredotočen na podporo obetavnim tehnološkim podjetjem pri prehodu iz faze zagona v fazo rasti, vključno s pripravo na javne ponudbe delnic. Cilj je zmanjšati finančni razkorak med EU in ZDA, kjer so zagonska podjetja deležna bistveno večjega dostopa do tveganega kapitala.

Strategija predvideva tudi poenostavitev zakonodaje na področjih, kot so delovno pravo, davki in insolventnost, z namenom omogočiti ustanovitev podjetja v EU v roku 48 ur. Poleg tega se načrtuje uvedba evropskega režima, ki bo harmoniziral ključna pravna področja in zmanjšal regulativno fragmentacijo med državami članicami.

Za spodbujanje inovacij in povezovanje raziskovalnih institucij z gospodarstvom bo poleg tega vzpostavljena pobuda "Lab to Unicorn", ki bo povezovala univerze in raziskovalne centre po vsej EU. Cilj je pospešiti komercializacijo raziskav in olajšati prehod inovacij iz laboratorijev na trg.

Strategija vključuje ukrepe za privabljanje in zadrževanje talentov, kot so poenostavitve pri čezmejnem zaposlovanju, izboljšanje pogojev za delavce z delniškimi opcijami ter uvedba "modre preproge" za hitrejši dostop podjetnikov iz tretjih držav do evropskega trga.