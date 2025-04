Nova doba poslovnih sestankov z agenti UI

V zadnjih letih so spletni sestanki postali nepogrešljiv del poslovnega vsakdana. Sprva so zgolj posnemali fizične sestanke, a z razvojem generativne umetne inteligence (UI) so platforme, kot so Microsoft Teams, Google Meet in Cisco Webex, začele ponujati dodatne funkcionalnosti, kot so samodejno prepisovanje govorjene besede in povzemanje ključnih točk.

Zdaj pa se z razvojem agentne UI obeta nova revolucija. Ta tehnologija omogoča, da UI ne ostaja več le pasivni opazovalec, temveč postane aktiven udeleženec sestanka. Zoom, na primer, razvija funkcionalnosti, ki omogočajo prehod od sestankov k postavljanju in beleženju konkretnih aktivnosti in mejnikov, medtem ko Microsoft v Teams uvaja Copilot funkcije, ki uporabnikom pomagajo pridobiti vpogled in se povezati z drugimi Microsoftovimi storitvami.

Otter AI, znan po svojih storitvah prepisovanja, je naredil še korak dlje. Njihov novi agent, Otter Pilot, ni več le orodje za prepisovanje, temveč aktiven udeleženec sestanka, ki lahko v realnem času odgovarja na vprašanja z glasom. To pomeni, da UI ni več le zunanja entiteta, dostopna preko klepetalnega okna, temveč živa entiteta, ki je dejansko del sestanka.

Ta prehod od pasivnega opazovalca k aktivnemu udeležencu pomeni, da lahko agentna UI med sestankom odgovarja na vprašanja, ponuja povzetke v realnem času in celo predlaga naslednje korake. To ne le povečuje učinkovitost sestankov, temveč tudi omogoča boljše sledenje ciljem in nalogam.

V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo agentna UI postala standardni del poslovnih sestankov, kar bo korenito spremenilo način, kako podjetja komunicirajo in sodelujejo. S tem se odpira novo poglavje v digitalni transformaciji delovnega okolja, kjer bo UI igrala ključno vlogo pri oblikovanju bolj produktivnih in ciljno usmerjenih sestankov.