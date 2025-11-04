Nov zaklon o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel zakon, ki uvaja obvezno izmenjavo elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov med poslovnimi subjekti v Sloveniji. Zakon, ki ga je predlagalo Ministrstvo za finance v sodelovanju z Uprava Republike Slovenije za javna plačila, bo začel veljati 1. janurja 2028, kar podjetjem daje več kot dve leti pripravljalnega obdobja za preobrazbo poslovnih procesov

Slika: stockasso/depositphotos.com

Doslej je bila uporaba e-računov oziroma elektronskih računov predvsem znotraj javnega sektorja. Proračunski uporabniki so jih morali izdajati že od leta 2015, naročniki javnih naročil od leta 2019, medtem ko je v gospodarstvu uporaba rasla počasi. V omenjenem obdobju so se izmenjani e-računi med proračunskimi uporabniki povečali s okoli 461.000 na skoraj 2,2 milijona – rast več kot 370 %.

Nova ureditev pomeni, da bodo od začetka leta 2028 vsi poslovni subjekti, vpisani v Poslovni register Slovenije, in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, morali izdajati in prejemati e-račune – papirni računi med podjetji ne bodo več dovoljeni. Pri poslovanju s potrošniki in tujimi podjetji pa ostaja možnost izdaje papirnega računa.

Zakonski okvir določa tudi tehnične standarde in način izmenjave: e-račun mora biti strukturiran elektronski dokument v obliki XML, kar omogoča avtomatizacijo in sistemske integracije; vizualna oblika (PDF, TIFF) je predpisana le za prejemnike-potrošnike. Poleg tega bo izmenjava potekala preko varnih poti – preko ponudnikov e-poti, lastnih sistemov, omrežja PEPPOL in brezplačne aplikacije za manjše subjekte. Iizmenjava preko e-pošte ne bo dovoljena za poslovne subjekte.

Prednosti, ki jih zakon prinaša gospodarstvu, so večplastne: izboljšana varnost poslovanja, zmanjšanje napak zaradi ročnega vnosa podatkov, poenotenje postopkov, znižanje stroškov izdajanja in obdelave računov, hitrejši plačilni procesi ter zmanjšanje vpliva na okolje. Vpeljava oblika elektronskih dokumentov je tudi korak k nadaljnji digitalni modernizaciji in skladnosti z evropskimi direktivami.

Za končne uporabnike – potrošnike – zakon ne prinaša obveznosti za prejemanje e-računov. Podjetja jim bodo še vedno lahko ponudila papirni račun, razen če se drugače dogovorijo. Potrošnik lahko kadarkoli prekliče soglasje za elektronsko prejemanje.

Z uveljavitvijo zakona Slovenija sledi trendom številnih evropskih držav, kjer je izmenjava e-računov že uveljavljena praksa, in hkrati pripravlja teren za prihodče zahteve, kot so spremembe v direktivi DDV in čezmejna digitalna izmenjava dokumentov.