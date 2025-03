Nov standard za digitalno suverene oblake v EU

Evropa je naredila velik korak k digitalni suverenosti z uvedbo standarda SECA, Evropskega suverenega oblačnega API-ja. Rešitev so predstavila podjetja Aruba, IONOS in Dynamo, njen namen pa je omogočiti upravljanje oblačne infrastrukture brez odvisnosti od tretjih strani, na primer storitev z izvorom iz ZDA.

SECA obljublja boljšo interoperabilnost podatkov med različnimi oblačnimi storitvami, kar omogoča uporabnikom, da izvajajo delovne obremenitve in aplikacije v okolju po svoji izbiri. Prva različica SECA je že brezplačno na voljo evropskim ponudnikom oblačnih storitev.

Aruba in IONOS bosta že kmalu kot prva ponudnika oblačnih storitev omogočili uporabo API-ja v svojih storitvah, medtem ko bo Dynamo implementiral SECA konektorje za avtomatizirano dodeljevanje virov pri združljivih ponudnikih.

Standard SECA je odprt in zagotavlja varen ter skladen oblačni ekosistem, ki omogoča večoblačno interoperabilnost, enostavno uvedbo in hitro usposabljanje uporabnikov. Cilj tega API-ja ni zgolj poenostavitev upravljanja oblačnih storitev, temveč tudi zagotavljanje digitalne suverenosti Evrope, kar je v luči trenutnih geopolitičnih razmer ključnega pomena.

Stefano Cecconi, generalni direktor Arube, dodaja, da ta pobuda predstavlja prostovoljni, a ključni korak k izboljšanju interoperabilnosti in krepitvi oblačnega ekosistema na evropskem kontinentu. Tudi njegov kolega iz podjetja Dynamo, Francesco Bonfiglio, poudarja, da API, kot je SECA, omogoča enoten dostop do podatkov in nadzor nad njimi, kar povečuje zaupanje tako strank kot ponudnikov storitev.