Nov rekordni napad DDoS dosegel 15 Tb/s

Napadi DDoS so čedalje obsežnejši, rekordi pa hitro padajo. Septembrski rekord je padel že dobra dva meseca pozneje, saj se je Microsoftov Azure uspešno zoperstavil napadu z obsegom 15 Tb/s. Izviral je s 500.000 naslovov IP, ki so jih obvladovali napadalci.

Z obsegom 15,72 Tb/s je botnet Aisuru prepričljivo podrl rekord, ko je pošiljal 3,64 milijarde paketkov na sekundo. Napad je meril na Azurovo izstopno točko v Avstraliji. Šlo je za klasični napad UDP, ki ga je izvajalo pol milijona naprav, ki so na naključna vrata pošiljale paketke prek UDP-a. Microsoft je pojasnil, da so napad zaznali in uspešno odfiltrirali, zato uporabniki niso občutili sprememb v delovanju storitve.

Ob tem opozarjajo, da so čedalje večja težava ranljive v internet povezane pametne naprave (IoT), ki jih ima vsako gospodinjstvo. Te je možno sorazmerno enostavno okužiti, kar predstavlja vektor za izvajanje napadov. Veliki botneti tako niso nič posebnega, temveč tisoči okuženih pametnih hladilnikov, televizorjev, termostatov in podobnih naprav.