Objavljeno: 10.3.2025 07:00

Nov botnet proži največje napade DDoS v zgodovini

Odkrili so nov botnet, ki ga sestavlja več kot 30.000 spletnih kamer in snemalnikov. Botnet z imenom Eleven11bot so prvikrat opazili konec februarja, ko je Nokia opazila velike napade DDoS, ki se prožijo z geografsko oddaljenih naslovov IP.

Odtlej Eleven11bot neutrudno napada različne spletne strani. Volumetrični napadi DDoS delujejo preprosto, saj izčrpajo vso internetno povezljivost tarče, ki zato postane nedostopna za legitimni promet. V tem pogledu se razlikujejo od klasičnih napadov DDoS, ki skušajo preobremeniti same strežnike, ki poganjajo stran.

Eleven11bot proži hipervolumetrične napade, ki presegajo šest terabitov promet na sekundo. Izvirajo iz naslovov IP, ki v preteklosti niso bili povezani z nobenim napadom DDoS. Gre za največje napade doslej. Čeprav 30.000 naprav ni absolutni rekord – v preteklosti so posamezni napadi presegali 100.000 virov – pa je obseg prometa rekorden.

Sami kaj dosti ne moremo storiti, velja pa poskrbeti, da so naše lastne naprave zaščitene. To pomeni, da naj bodo za usmerjevalniki in požarnimi zidovi, z interneta pa dostopne le, ko je to nujno potrebno.

Greynoise