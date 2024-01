Norveška koraka proti električni prihodnosti, vodi Tesla

Vodilna država v deležu električnih avtomobilov ostaja Norveška, kjer so imeli lani ti že 82-odstotni tržni delež. To je tri odstotne točke več kot leto pred tem in z naskokom največ na svetu, sledijo pa ji Islandija, Švedska in Danska.

Na prvem mestu med prodajalci električnih vozil na Norveškem je Tesla, ki je lani tržni delež povečala z 12 odstotkov na 20 odstotkov. Čeprav se je na Švedskem zapletla v spor s sindikatom, ki odmeva tudi v drugih skandinavskih državah in ga tamkajšnji sindikati solidarnostno podpirajo, to ni vplivalo na hitro rast prodaje na Norveškem. Tesli po tržni deležih sledita Toyota in Volkswagen.

Norveška bo med prvimi državami, ki bo prenehala prodajati vozila z motorji z notranjim izgorevanjem. To se bo zgodilo leto 2025, če vlada vmes ne bo spremenila prioritet. V praksi tedaj klasični avtomobili ne bodo izginili s cest, le prodaja novih bo končana. Na cestah naj bi bilo leta 2025 približno polovica električnih avtomobilov.

Reuters