Objavljeno: 28.2.2025 05:00

Northvolt priznal, da brez kitajskih surovin baterij ne bi bilo

Švedski Northvolt, ki se je dolga leta oglaševal kot prva docela evropska in neodvisna tovarna za proizvodnjo baterija, vendarle ne more brez Kitajske. Švedska nacionalna televizija SVT je v pogovorih z zaposlenimi izvedela, da je podjetje ključno odvisno od kitajskih surovin za katodni material.

Kot so pojasnili, so v tovarni Northvolt Ett na severu države skušali izdelati lasten katodni material, a so bili pri tem neuspešni. Zaradi tega se je moralo leta 2016 ustanovljeno podjetje naposled obrniti na Kitajsko. Kljub temu podjetje vztraja, da so prvi in najresnejši evropski odgovor na priložnosti in potrebe električnega sveta, pa čeprav brez kitajskih surovin ne bi uspeli.

Nato je tudi Northvolt na svojih spletnih straneh izrecno omenil, da katodni material kupujejo od pogodbenih partnerjev, ki prihajajo iz Kitajske, Japonske, Južne Koreje in Švedske. Trdijo, da to nepričakovano razkritje ni povezano z dokumentarcem, ki ga je posnela SVT.

Podjetje je sicer v finančnih težavah in se ukvarja s prisilno poravnavo. Obrate za proizvodnjo industrijskih baterij v Gdansku so prodali podjetju Scania. Poteka prestrukturiranje podjetja, v okviru katerega se bodo osredotočili zgolj na osnovno dejavnost.