Nokiini novi telefoni

Družba HMD Global, lastnica blagovne znamke Nokia, je na spletni predstavitvi napovedala nekaj novih telefonov.

Telefone bodo pri Nokii po novem razvrščali v tri serije – najzmogljivejša bo serija X, sledi serija G, vstopna pa je serija C. Pri vsaki so predstavili dva modela – torej X10 in X20, G10 in G20 ter C10 in C20. Pri vseh poudarjajo dolgotrajno podporo – serija C bo vsaj dve leti dobivala redne varnostne popravke, serija G bo vsaj dve leti dobivala nadgradnje sistema Android, tri leta pa varnostne popravke. Slednje velja tudi za serijo X, kjer pa bomo dobivali vsaj tri leta tudi nadgradnje sistema Android.

Vrh novo predstavljenih telefonov predstavlja omenjeni model X20, ki bo veljal 350 evrov, uporablja Qualcommov Snapdragon 480 (torej procesor srednjega razreda), na voljo bo 6 ali 8 GB pomnilnika ter 128 GB prostora za datoteke. Zaslon meri 6,67 palca, ločljivost je 1080p, prednja kamera je postavljena v luknjo na zgornjem robu zaslona. Baterija ponuja zmogljivost 4.470 mAh, nameščen pa je Android 11 – kot rečeno zagotavljajo tri leta nadgradenj, kar pomeni, da naj bi prišli do Android 14. Zadaj bodo štirje objektivi, poleg klasičnega ločljivosti 64 MP bo dodan ultra-širok objektiv, kamera za zaznavo globine in kamera za makro posnetke. Sledi model X10 z enakim procesorjem ter zaslonom in enako zmogljivo baterijo, a manj pomnilnika (4 GB) in prostora (64 GB), hkrati bo fotoaparat nekoliko manj zmogljiv (glavni aparat bo imel ločljivost 48 milijonov pik).

G20 bo veljal 160 evrov, v uporabi bo MediaTekov procesor G35, še vedno pa bodo zadaj štirje objektivi, podobno, enako kot pri X10. Zaslon bo malenkost manjši, 6,5 palca, in z nižjo ločljivostjo (720p). Še nekoliko cenejši bo G10 (140 evrov), ta b imel enak zaslon in enako zmogljivo baterijo (5.050 mAh) a manj zmogljiv procesor G25 in le tri fotoaparate na zadnji strani. Povsem vstopna pa sta modela C20 in C10 – prvi bo veljal 90 evrov, drugi 75. Oba bosta uporabljala Googlovo olajšano različico sistema Android, imenovano Android Go. Na boljo bo 1 ali 2 GB pomnilnika, 16 ali 32 GB shrambe in odstranljivo baterijo zmogljivosti 3.000 mAh ki se bo napajala preko vmesnika MicroUSB.

Predstavitev je na voljo tudi na YouTube:

Qtl7ghktR7Q