Nokia pripravlja tablico

Nokia ja predstavila prihajajočo tablico, imenovano T20, kasneje bodo prišli tudi drugi modeli.

Tablice so sicer zadnjih nekaj let v zatonu, a so s koronavirusom prvič po letu 2014 doživele rast v prodaji. Nokia T20 bo sicer tablica nižjega cenovnega razreda, ponudila bo predvsem zmogljivo vzdržljivost akumulatorja (8.200 mAh), nekje okoli 15 ur uporabe. Ciljajo na manj zahtevne uporabnike, ki pač potrebujejo še eno računalniško napravo – denimo za otroke, ki se šolajo na daljavo.

Tablica bo uporabila varčen osem jedrni procesor Unisoc Tiger T610, na voljo bo s 3 ali 4 GB pomnilnika ter hrambo, veliko 32 ali 64 GB, na voljo bo tudi razširitev s pomnilniško kartico microSD. Klasični LCD zaslon bo meril 10,4 palca, omenjajo vzdržljivo ojačano steklo. Tako kot njihovi telefoni poudarjajo dolgoročno programsko podporo – ob začetku prodaje bo nameščen Android 11, zagotavljajo pa 2 leti nadgradenj za operacijski sistem in 3 leta varnostnih popravkov. Izbirali bomo lahko med različico, ki bo imela le WiFi, cena te bo okoli 200 evrov, in različico z dodanim vmesnikom 4G za okoli 240 evrov.

Po specifikacijah gre res za bolj vstopni model, smo pa mnenja, da je dvig prodaje teh naprav le začasen in da ne gre za nek resen trend. Edine tablice, ki so se zares uveljavile, so Applovi modeli iPad, saj imajo dovolj robustno ponudbo zmogljivih, namenskih aplikacij.