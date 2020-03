Nokia predstavila svoj prvi telefon 5G

Objavljeno: 20.3.2020 14:45

HMD Global, podjetje, ki ima v lasti znamko Nokia za telefone, je predstavilo nekaj novih telefonov, med njimi tudi model 8.3, njihov prvi telefon s podporo za omrežja 5G.

Nokia 8.3 5G naj bi podpiral širok spekter mrežnih frekvenc, pravijo, da bo s časom podpiral 5G omrežja po celem svetu. Pri tem velja poudariti, da ne gre za telefon najvišjega cenovnega razreda, pri nas bo namreč veljal 600 evrov (za različico z 6 GB pomnilnika in 64 GB shrambe) oziroma 650 evrov (8 GB pomnilnika, 128 GB shrambe). Tako bo vgrajen Qualcommov Snapdragon 765, procesor višjega srednjega razreda z vgrajeno podporo 5G.

Sicer pa poudarjajo tudi zmogljivost fotoaparata, zadaj so namreč štirje objektiv, glavno tipalo pa premore 64 milijonov pik. Pri videoposnetkih se hvalijo z ločljivostjo 4K v širokem formatu 21:9, podpira pa tudi log format (nekakšne RAW za video posnetke). Spredaj je velik, 6,81 palčni zaslon s podporo tehnologije HDR, žal pa gre za klasični LCD in ne OLED.

Ob tem so predstavili še nekaj cenejših telefonov. Prvi je model Nokia 5.1, tudi ta prinaša štiri objektive zadaj, uporablja pa malenkost počasnejši Snapdragon 665, pri nas bo 189 evrov za različico z 4 GB pomnilnika in 64 GB shrambe. Sledi Nokia 1.3, pametni telefon najnižjega razreda, na to kaže le 1 GB pomnilnika in uporaba vmesnika microUSB, uporabljal pa bo bolj lahkotni Android 10 Go – cena tega bo pri nas 95 evrov. Na koncu pa so omenili še »feature phone«, torej klasični telefon Nokia 5310 za 39 evrov.

Prvi bo prišel najcenejši model (konec marca), modela 1.3 in 5.1 prideta predvidoma aprila, dražji 8.3 pa v začetku poletja.