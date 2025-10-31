Objavljeno: 31.10.2025 07:00

Nokia je še kako živa in dobi milijardo od Nvidie

Nokia je potrdila, da bo Nvidia v podjetje vložila milijardo dolarjev, kar je delnice finskega velikana katapultiralo za 22 odstotkov. Podjetje je na borzi po tej rasti vredno okrog 35 milijard dolarjev, Nvidia pa bo postala 2,9-odstotni lastnik podjetja. Delnica Nokie je dosegla najvišjo vrednost po letu 2016. To se sliši ogromno, a ne pozabimo: delnica je vredna okrog 7 dolarjev, leta 2007 je bila vredna 40 dolarjev, na vrhu balončka leta 1999 pa tudi 55 dolarjev.

Podjetji bosta sodelovali na področju umetne inteligence za omrežne sisteme in telekomunikacije. Strateško partnerstvo, kot sta posel poimenovali, se bo osredotočalo na prihajajočo novo generacijo mobilnih omrežij 6G, Nvidia pa bo v bodoče infrastrukture rešitve vpeljala tudi Nokijino tehnologijo.

Nokia, ki jo poznamo po telefonih iz prejšnje dobe, je v zadnjih letih predvsem dobavitelj opreme za 5G in drugo telekomunikacijsko infrastrukturo.

