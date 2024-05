Objavljeno: 29.5.2024 05:00

NLB: Za mobilno banko na telefonu pobrišite TeamViewer, Anydesk in podobne

NLB omogoča dostop do bančništva tudi na mobilnih telefonov, za kar ponujajo aplikacijo NLB Klik. A ta ne deluje, če na telefonu zazna kakšno aplikacijo, ki jo NLB šteje kot nevarno. Konkretno gre za aplikacija za oddeljeni dostop.

V praksi to pomeni, da se bo NLB Klik pritožil, če bo našel TeamViewer, Anydesk, QuickSupport in ostale aplikacije za oddaljeni dostop. Za ponovno uporabo je treba te aplikacije odstraniti in telefon ponovno zagnati. V nasprotnem primeru bo aplikacija zgolj izpisala opozorilo, da uporaba ni možna, če imamo nameščene zlonamerne ali potencialno nevarne aplikacije. Oddaljeni dostop očitno sodi med slednje.

Za zdaj ni videti, da bi imele druge banke v Sloveniji podobne omejitve.

Debata