Objavljeno: 27.2.2024 19:00

NLB podprla Apple Pay

NLB je potrdila, da je od danes njihove plačilne kartice možno vnesti v mobilno denarnico Apple Pay. S pametnimi telefoni iPhone in urami Apple Watch je odslej možno plačevati, če imamo kartice NLB. S tem je NLB naposled izenačila Applove uporabnike z androidnimi, ki so imeli podporo za svoje kartice že od leta 2018. A šele od lanskega leta je to možno v Google Pay oziroma Wallet, dotlej pa je na Androidu delovala le lastna aplikacija NLB Pay.

Doslej je bilo v Apple Pay moč dodati le kartice Intese Sanpaolo. Slovenski uporabniki so sicer lahko uporabili tudi tuje banke, ki delujejo v Sloveniji (denimo N26, Revolut), in mBills. Da bo NLB kmalu podprl Apple Pay, je bilo jasno že lani. Zamudili so sicer dva meseca, a storitev je naposled tu.

V Apple Pay lahko vpišemo debetne ali kreditne kartice Mastercard ter debetne kartice Visa, katerih izdajateljica je NLB. Komitenti ostalih nepodprtih bank lahko uporabijo storitev Curve, ki združi druge kartice v novo kartico, ki jo podpirata platformi Android in iOS.

