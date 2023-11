Objavljeno: 28.11.2023 05:00

NKBM končno podprla Google Pay

Med čedalje večjo skupino slovenskih bank, ki podpirajo Google Wallet, je vstopila tudi NKBM. Odslej je možno njene plačilne kartice Visa (Credit ali Debit) dodati v denarnico na telefonu Google Wallet.

V Sloveniji Google Wallet oziroma povezano storitev Google Play podpirajo že Intesa Sanpaolo, NLB, številne tuje banke (npr. Revolut) in druge plačilne storitve (npr. Mbills). Google Wallet je sicer v Sloveniji na voljo od lanskega novembra, ko se je začelo z Mbills in Inteso Sanpaolo. NLB je podporo dodal junija letos, kar so ljudje pograbili s takšnim navdušenjem, da se je sistem za kratek čas opotekel.

Prek Google Wallet lahko plačujemo tako, da telefon prislonimo na plačilni terminal, podobno kot bi to storili s kartico. Seveda pa ga moramo prej odkleniti.

V konkurenčni Apple Pay za zdaj še ne moremo dodati kartic NKBM.

