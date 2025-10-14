Objavljeno: 14.10.2025 07:00

Nizozemska prisilno prevzela kitajsko tovarno čipov

Nizozemska je z izjemno kontroverzno in neobičajno potezo prevzela nadzor nad podjetjem Nexperia, ki je bilo v kitajski lasti. Ministrstvo za gospodarstvo je uporabilo zakon o dostopnosti izdelkov in ocenilo, da je vodenje podjetja resno zgrešeno, to pa ima posledice za dostopnost čipov, ki so ključna dobrina za državo in Evropo.

Nexperia je eden največjih proizvajalcev čipov za avtomobilsko industrijo, ki letno proizvede več kot 100 milijard čipov. Nastalo je z odcepitvijo iz Philipsa, leta 2018 pa ga je kupilo kitajsko podjetje Wingtech Technology. Minuli teden je nizozemska gospodarska zbornica razrešila direktorja Zhanga Xuezhenga, ki ga bo nadomestil nekitajski direktor.

Podjetje je od lanskega decembra tudi na ameriškem seznamu podjetij, ki predstavljajo tveganje za nacionalno varnost. To tudi pomeni, da druga podjetja Nexperii niso smela prodajati ameriških izdelkov. Zakon sedaj daje nizozemskemu ministrstvo široka pooblastila, da se vmešava v vodenje podjetja in z vetom ustavi neželene poteze.

Wingtech je napovedal uporabo vseh pravnih sredstev za povrnitev nadzora nad podjetjem. Nizozemska vlada medtem poudarja, da lahko normalno nadaljujejo proizvodnjo.