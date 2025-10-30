Objavljeno: 30.10.2025 05:00

Nizozemska prevzela Nexperio, kar naj bi jo Kitajci želeli zapreti

Nizozemski prisilni prevzem kitajske tovarne Nexperia za proizvodnjo čipov še vedno buri duhove, saj Kitajci grozijo s povračilnimi ukrepi in že omejujejo dobavo čipov v Evropo. Na dan curljajo tudi podrobnosti, zakaj se je Nizozemska odločika za drastični ukrep. Po podatkih virov blizu vlade so imeli informacije, da Kitajci zapirajo tovarno in proizvodnjo selijo na Kitajsko.

Dotedanji izvršni direktor Zhang Xuezheng, ki je tudi ustanovitelj kitajskega podjetja Wingtech, ki ima Nexperio v lasti, naj bi načrtoval odpustiti 40 odstotkov zaposlenih v Evropi. Raziskovalni del v Münchnu bi povsem zaprli, na Nizozemskem pa bi sčasoma ukinili tudi proizvodnjo. Že pred tem je iz tovarn v Manchestru prenesel večino intelektualne lastnine na Kitajsko, poroča Reuters.

Čipi, ki jih proizvaja Nexperia, so tehnološko manj zahtevni, a zato nič manj pomembni. Cenejši in preprostejši čipi krmilijo elektroniko v avtomobilih in druge naprave, zato bodo zlasti nemški proizvajalci avtomobilov brez njih v velikih težavah. Četudi Nexperia proizvaja čipe v Evropi, jih večino pakirajo na Kitajskem, od koder se je uvoz že močno upočasnil, saj se preusmerjajo na domači trg.