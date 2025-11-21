Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 21.11.2025 07:00

Nizozemci Kitajcem vrnili zaseženo tovarno čipov

Končala se je saga Nexperia, ki jo je konec septembra povzročil prevzem upravljanja kitajske tovarne Nexperia na nizozemskih tleh. Po starem zakonu o zaščiti strateških interesov je zaradi strahu pred izpadom dobave ali zaprtjem tovarne nizozemska vlada razrešila direktorja in imenovala svoje vodstvo. Nadzor so sedaj ponovno prepustili lastnikom.

Po prevzemu nadzora nad podjetjem se je Kitajska silovito odzvala. Poleg glasnega nestrinjanja so začeli omejevati izvoz čipov, katerih del proizvodnega postopka poteka na Kitajskem, nazaj v Evropo. Situacija je bila tako še slabša kot pred prevzemom, najhujše posledice pa so čutili evropski proizvajalci vozil, ki te čipe vgrajujejo v svoje izdelke.

Nizozemski minister za gospodarstvo Vincent Karremans je sedaj dejal, da so kot izkaz dobre volje začasno zadržali sklep o prevzemu nadzora nad podjetjem. Še vedno tečejo tudi pogajanja s kitajsko vlado. Nizozemska vlada nenadoma trdi, da problema ni več in da Nexperia ne kaže več znakov, da bo v prihodnosti ukinila proizvodnjo na Nizozemskem. To je bil tudi povod za začetek spora.

Kitajska vlada medtem trdi, da je treba sklep odpraviti, ne le zadržati. Nizozemsko potezo so označili kot znaten napredek, za popolno obnovitev dobavnih verig pa bo nujno sodelovanje kitajskih in nizozemskih oblasti. To je ključno, saj je Nexperia edina tovarna v Evropi, ki proizvaja čipe za avtomobile.

