Objavljeno: 9.8.2023 05:00

Niti Zoom ne verjame v trajno delo na daljavo

Med epidemijo je ime njihovega podjetja postalo sinonim za telekonference in vstopilo v moderno besedišče kot nov glagol, sedaj pa sami niso navdušeni nad svojim zdravilom. Zoom je svoje zaposlene pozval, naj se vrnejo v pisarne, saj je dela na daljavo konec.

Vsi zaposleni, ki živijo do 80 kilometrov od sedeža podjetja oziroma svoje pisarne, bodo morali odslej vsaj dvakrat na teden v pisarno. To bi lahko vplivalo na približno 7400 zaposlenih, ki so bili doslej večinoma doma. Tiskovni predstavniki podjetja so potrdili, da je po mnenju vodstva najprimernejši režim dela v podjetju hibridni, ker zaposlenim omogoča interakcijo znotraj svojih ekip.

To ni nič neobičajnega, saj podobno meni kopica podjetij, ki so letos zaukazala vrnitev v pisarne. Je pa nekoliko ironično, da Zoom trži izdelek s sloganom, da gre za orodje za učinkovito sodelovanje na daljavo. Kar 85 odstotkov zaposlenih v Zoomu sicer želi obdržati delo od doma, a podjetja to ne gane.

Zoom je sicer v precej slabšem položaju kot med epidemijo. Tečaj njegovih delnic je s spektakularnih 500 dolarjev padel na 70 dolarjev, kjer je bil tudi pred epidemijo. Februarja je podjetje tako odpustilo 1300 zaposlenih. Podjetje se sedaj preusmerja v umetno inteligenco, ki jo želijo vgraditi v svoje izdelke.