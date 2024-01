Niso vsi za naročnine

Razvijalec igre Baldur's Gate 3, je sporočil, da najboljša igra lanskega leta nikoli ne bo na voljo na naročniških storitvah, kot sta Xbox Game Pass ali PlayStation Plus.

Najboljša igra lanskega leta tako po mnenju kritikov in igralcev je dostopna na skoraj vseh glavnih platformah in RPG Baldur’s Gate 3 lahko igramo na računalnikih in konzolah. Ker je igra plačljiva, jo moramo za igranje seveda kupiti. In tako bo ostalo tudi v prihodnje, pravi izvršni direktor Larian Studios, Swen Vincke. Igra Baldur’s Gate 3 ne bo sledila uveljavljenemu modelu in pristala na naročniških storitvah, ko zanimanje zanjo upade. Belgijca in njegovo podjetje skrbi, da bi naraščajoči modeli naročnin lahko vodili do situacije, kjer bi izbrana skupina odločala, katere igre sploh pridejo na trg. Vincke zagovarja neposredno transakcijo med razvijalci in igralci in meni, da je prodaja iger po polni ceni dragocena za obe strani in ne bi smela izumreti. Seveda se zaveda, da so nekatere igre pridobile večje občinstvo z lansiranjem na naročniških platformah, vendar poudarja, da je treba ohraniti raznolikost modelov prodaje iger.

Larian Studios s tem stališčem zagovarja pomen neposredne prodaje in ohranjanja raznolikosti v načinih, kako igre pridejo do igralcev. Baldur's Gate 3 ostaja izven naročniških storitev, kar je odločitev, ki odraža jasno filozofijo podjetja glede trženja in distribucije svojih iger.