Objavljeno: 5.8.2025 07:00

Nintendov Switch 2 se prodaja predobro

Odlična prodaja nove Nintendove konzole Switch 2 se nadaljuje tudi mesec dni po izidu. V prvih štirih tednih je Nintendo prodal šest milijonov konzol, kar je preseglo pričakovanja in tudi kapacitete. Do marca želijo prodati 15 milijonov enot, četudi trenutno ne dohajajo povpraševanja.

Prva različica Switcha je do meje 15 milijonov potrebovala polno leto, torej je naslednik na bistveno boljši poti. Ozko grlo je pravzaprav proizvodnja, saj je v nekaterih delih sveta na voljo premalo konzol, priznava Nintendo. Prodaja se je konec julija upočasnila zaradi pomanjkanja enot.

Dobro kaže tudi programski oprem. V tem času so prodali 8,67 milijona kopij iger, k čemur je levji delež prispeval paket Mario Kart World, ki vsebuje še Donkey Kong Bananzo in nekaj iger drugih proizvajalcev. Prodali so še 24,4 milijona iger za originalni Switch, saj nova konzola poganja tudi te.

Zato ni presenetljivo, da je Nintendo v minulem četrtletju ustvaril 3,8 milijarde dolarjev prihodkov in 387 milijonov dolarjev dobička. Prihodki so poletel izza 132 odstotkov, dobiček pa za 4,4 odstotka.