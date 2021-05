Nintendo z rekordnim letnim dobičkom

Japonski proizvajalec igralnih konzol in video iger Nintendo je v poslovnem letu, ki se je izteklo konec marca, ustvaril 480,4 milijarde jenov (3,6 milijarde evrov) čistega dobička, kar je največ na letni ravni doslej in za 85,7 odstotka nad rezultatom leta prej. Strmo je v pandemiji porasla predvsem prodaja igralne konzole Switch.

Prihodki od prodaje so porasli za 34,4 odstotka na 1760 milijard jenov. Gonilo rasti je bila prodaja igralne konzole Switch in igre Animal Crossing, ki je postala hit v času omejitvenih ukrepov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nintendo je opozoril, da bo lanske rezultate težko ponoviti in za tekoče poslovno leto napovedal 340 milijard jenov čistega dobička ob 1600 milijardah jenov prihodkov od prodaje. Tveganja so povezana s covidom-19, saj bi bila dobava izdelkov ob morebitnih motnjah v proizvodnji in transportu omejena, prav tako so možne težave v proizvodnji zaradi morebitnega pomanjkanja delov, kot so polprevodniki, so dejali v družbi.

Nižja napoved prihaja v času, ko Switch, ki je izšel leta 2017, prihaja v ključno peto leto obstoja na trgu. Prodajni prihodki prejšnje nove Nintendove konzole so bili na vrhu po treh letih, nato pa so upadali. Switch je bila najbolje prodajana konzola v ZDA v letu 2020, v letu, ko je bila prodaja video iger, konzol in dodatkov, rekordna, AFP navaja podatke družbe NPD.

Prodaja Switcha je v minulem poslovnem letu poskočila za 37 odstotkov na 28,8 milijona enot. Nintendo za tekoče poslovno leto pričakuje, da jih bo prodal 25,5 milijona.

STA