Objavljeno: 13.5.2025 05:00

Nintendo vam lahko na daljavo uniči konzolo Switch

Lastniki konzol Switch in bodoče Switch 2 se morda sploh ne zavedajo, da jim lahko Nintendo kupljene in plačane konzole še vedno onesposobi. V novi različici licenčne pogodbe (Nintendo User Account Agreement) je namreč zakopano zlovešče opozorilo, da lahko ob nelicenčni uporabi, torej piratiziranju, hekanju in podobnih predelavah, Nintendo trajno v celoti ali delno onesposobi napravo.

V pogodbi piše celo, da lahko Nintendo to stori pred kršitvijo, če ima utemeljen sum, da bo lastnik kršil pogodbo, ali če je to nujno potrebno iz pravnih, tehničnih ali komercialnih razlogov. V pogodbi je navedenih kup primerov kršitev: spreminjanje, prilagajanje, prevajanje, reverzni inženiring, razstavljanje in ostale spremembe Nintendo Account Services.

Za zdaj ni jasno, kako lahko Nintendo konzole na daljavo onesposobi. A zagotovo lahko s konzolami, ki so povezane v internet, to tudi stori. Videli pa bomo, kako dosledni in strogi bodo pri udejanjanju teh groženj.