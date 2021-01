Nintendo Switch s kar 87% japonskega trga konzol

Lani je Nintendo na japonskem prodal slabih šest milijonov konzol Switch. To je 87% vseh prodanih konzol.

V letu 2020 je bilo na japonskem prodanih 6,85 milijona konzol, na drugem mestu je bil Playstation 4 s 543.000 prodanimi enotami, novih Playstation 5 pa so prodali 255.000 enot. Pri slednji velja poudariti, da gre za novo napravo, ki je bila naprodaj le zadnji mesec in pol. Skupaj je bilo lani prodanih 12,5% konzol več kot v letu pred tem. Switch se zelo dobro prodaja tudi drugje, tudi v ZDA je že dve leti na prvem mestu po prodajnih številkah. Najbolj priljubljena igra je Animal Crossing: New Horizons, v spletu pa se že nekaj časa pojavljajo govorice o potencialnem zmogljivejšem modelu Switch Pro.