Objavljeno: 13.6.2025 07:00

Nintendo Switch 2 najuspešnejša konzola v zgodovini

Switch 2, ki je izšel 5. junija, je doslej najuspešnejša Nintendova konzola v zgodovini, bržčas pa tudi med vsemi. V vsega štirih dneh so prodali 3,5 milijona konzol, s čimer bo zlahka podrla dosedanje rekorde.

Ko je izšel PlayStation 5, so prodali 4,5 milijona izvodov v prvih sedmih tednih. PlayStation 4 je bil še skromnejši, v prvih dveh tednih so prodali 2,1 milijona konzol. Predhodnik Nintendo Switch pa je dobil v prvem mesecu 2,74 milijona novih lastnikov. Vse torej kaže, da bo Switch 2 s predhodniki gladko pometel.

A sprva je kazalo drugače, saj je Nintendo celo preložil predprodajo, ker situacija v ZDA zaradi grozečih carin ni bila jasna. Uporabniki so kritizirali visoke cene konzole in iger, a vse je bilo pozabljeno ob izidu. Nintendo je odločno predvidel navdušenje, saj so zaloge zadostne. Preprodaja konzole je zato manjši problem s predhodniki, kar kupce takisto navdaja z zaupanjem.

Nintendo do konca leta načrtuje prodajo 15 milijonov izvodov konzole, s čimer bi krepko presegla vse dosedanje konzole.