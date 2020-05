Nintendo s tožbami zoper pirate

Nintendo je v ZDA vložil dve tožbi zoper preprodajalce programske opreme, ki omogoča igranje piratskih iger na konzoli Switch.

Prva tožba je zoper upravljalca spletne strani UberChips, druga pa zoper večje število prodajalcev, ki prodajajo pod imenom »Team Xecuter«. Po besedah odvetnikov naj bi prodajali »neavtoriziran operacijski sistem« in orodja za njegovo namestitev. Kompleti, s katerimi lahko odklenemo omenjeno konzolo za namestitev piratskih iger, veljajo okoli 50 ameriških dolarjev, na voljo pa so tudi kompleti za druge sisteme – denimo PlayStation Mini in Nintendo 3DS. Ponujajo celo predprodajo podobnih kompletov za doslej še ne odklenjene konzole Switch Lite.

Nintendo Switch je izredno uspešna in popularna konzola, ki je prenosna, a ima tudi odložišče s priklopom za televizor. Prodaja je stekla leta 2017, temelji na Nvidiinem vezju Tegra X1 (gre za dokaj klasični ARM procesor), vgrajenih ima 4 GB pomnilnika in pogon, velik 32 GB, pri tem ima tudi bralnik pomnilniških kartic microSD. Doslej so prodali čez 55 milijonov teh konzol in dobrih 356 milijonov iger. Kljub tožbam, je piratstva pri teh konzolah izredno malo, vsaj v primerjavi z drugimi sistemi (predvsem osebnimi računalniki).