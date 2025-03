Nintendo predstavil digitalne igre, ki jih bomo lahko posojali

Čeprav Nintendo uradno še ni predstavil nove konzole Switch 2, je podjetje nepričakovano razkrilo pomembno funkcijo prihajajočih iger.

Nova funkcija Virtual Game Card bo omogočila družinsko deljenje digitalnih iger, podobno fizičnemu posojanju kartic z igrami med igralci Switcha. A v podrobnostih delovanja je Nintendo razkril več, kot je verjetno nameraval. Med pogoji uporabe je zapisano, da bodo tako ekskluzivne igre za Switch 2 kot tudi igre Switch 2 Edition delovale izključno na novi konzoli. Zanimive so predvsem slednje, ki razkrivajo, da Japonci pripravljajo posebne različice iger po vzoru iger PS5 Enchanced podjetja Sony in Microsoftovih Smart Delivery, ki bodo optimizirane za Switch 2 in imele izboljšano grafiko ali dodatne funkcije. Čeprav naj bi bila Switch 2 konzola združljiva z obstoječimi igrami, še ni povsem jasno, kako bo potekal prehod med generacijama.

Zdi se torej, da bodo določene igre izhajale v dveh različicah, standardni za originalni Switch in izboljšani za novo konzolo. Ali bodo nadgradnje Switch 2 Edition brezplačne ali plačljive, Nintendo ni razkril. A odgovore bomo bržkone dobili že zelo kmalu, predstavitev Switch 2 Direct je namreč napovedana za 2. april.