Nikon prevzema ameriškega proizvajalca kamer RED

Nikon je napovedal prevzem podjetja RED Digital Cinema, ki ga je ustanovil Jim Jannard (ustanovitelj Oakleyja) in je najbolj znano po digitalnih kinematografskih kamerah, vključno z RED One 4K in V-Raptor X.

Manj kot leto po zavrnjeni tožbi podjetja RED zaradi domnevnega kopiranja njegove tehnologije stiskanja podatkov v posodobitvi vdelane programske opreme za Nikonovo kamero Z9 prihaja novica o prevzemu podjetja s strani Nikona. Nikon upa, da bo s tem, ko bo RED postal v celoti lastniška podružnica, razširil svoj vpliv na trg profesionalnih digitalnih kinematografskih kamer. Kamere RED so bile doslej uporabljene za snemanje številnih filmov in TV oddaj, vključno z več produkcijami Marvel, kot sta Guardians of the Galaxy Vol. 3 in Captain Marvel, naravoslovnimi dokumentarci, kot je Planet Earth II, in serijami, kot so Squid Game, Mindhunter, Peaky Blinders in The Queen’s Gambit. Nikonov prevzem predstavlja zanimiv razvoj v industriji digitalnih kamer, ki obeta nadaljnje inovacije in potencialno preoblikovanje trga profesionalne kinematografije.