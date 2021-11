Nigerijska digitalna valuta zaenkrat polomija

Nigerija je kot druga večja država uvedla digitalno centralnobančno valuto. Medtem ko je Kitajski projekt vsaj v začetni fazi uspel, je v Nigeriji drugače. Splavitev valute eNaira je spremljalo veliko porodnih krčev, državljani pa so skeptični.

Sprva bi jo bili morali zagnati že 1. oktobra, a so jo zaradi dneva neodvisnosti prestavili. Že to je prebivalce precej presenetilo, saj je dan neodvisnost vsako leto na isti dan in tako zelo predvidljiv dogodek. Kakorkoli, 25. oktobra so digitalno valuto vendarle zagnali. Za uporabo so prebivalci potrebovali digitalno denarnico v obliki mobilne aplikacije, ki je bila na voljo za Android in iOS.

Zaradi težav pri vpisu, ko ni bilo možno povezati elektronskega naslova in bančnih podatkov, so po nekaj urah aplikacijo odstranili in kasneje ponovno aktivirali. Kljub temu uporabniki niso bili navdušeni, saj si jo je preneslo le dobrih 200.000 ljudi, kar v 200-milijonski državi ni velik dosežek. Navdušeni niso niti trgovci, saj velika večina še ne sprejema nove valute.

Ta je vredna enako kakor klasična valuta in jo je možno z njo izmenjati v razmerju 1 : 1. Razlika je v tem, da je digitalna valuta neposredna terjatev do centralne banke in kot taka načeloma varnejša. A za uporabo potrebujemo pametni telefon in aplikacijo. Hkrati pa ni več anonimna, saj za uporabo potrebujemo registracijo. Med njo je treba naložiti sliko in osebne podatke, brez teh pa je omejitev na 50 dolarjev dnevno in skupno stanje 300 dolarjev.

Za zdaj eNaira še ni pokazala bistvenih prednosti. Uporaba je težavna, ker ni široko podprta, obresti ne nosi, na internetu pa se že širijo lažne aplikacije, ki grozijo uporabnikom.